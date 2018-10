“Mi sueño de ser campeón se ha hecho realidad”

El cochabambino Marco Antezana, de 24 años (2-05-1994), es en la actualidad el mejor piloto de motociclismo que tiene Bolivia. Entre sus principales logros está el haber ganado cinco títulos nacionales en la MX1 los años 2011, 2012, 2013, 2017 y 2018.

En 2015 fue subcampeón Latinoamericano MX1, en la prueba realizada en Bolivia; en 2018 logró el subcampeonato Latinoamericano MX2, en Perú; y este año también fue campeón argentino en la MX2.

Este título Latinoamericano MX1 es como poner la cereza en la torta al rico historial deportivo de nuestro compatriota.

Antezana celebra con el trofeo, en el podio de la Villa Olímpica de Santa Cruz

– ¿Se puede decir misión cumplida?

– Sí, estoy muy contento, mi sueño de ser campeón Latinoamericano se ha hecho realidad, qué más te puedo decir, estoy realmente muy feliz.

– Nunca antes un boliviano fue campeón latinoamericano en cross, ¿consciente de que es algo histórico?

– Sí, es algo increíble. Hemos trabajado bastante para eso y hoy con mucho esfuerzo se ha dado el título tan ansiado.

– ¿Qué pasó en la segunda manga? Asumiste el primer puesto en la séptima vuelta y luego de cuatro giros apareciste segundo...

– Me caí, cometí un error de principiante, puse la moto en neutro en una de las curvas y me fui al suelo. Pero las carreras se terminan cuando se baja la bandera, me levanté trate de tranquilizarme y gracias a Dios se me dio.

Antezana toma una curva, rodeado por el público cruceño.

– Esa falla puso en peligro el triunfo...

– Definitivamente. Me pasaron muchas cosas por la mente en ese momento, pero al final crucé la meta primero.

– ¿Ahora a qué apuntas?

– Al año trataré de ganar el título argentino en la MX1, este año ya fui campeón en la MX2.

Así vivió su equipo el final de la carrera, en esta publicación de MG Magazine.