Consejos para elegir tu mejor opción entre los autos compactos

Estás en ese momento de la vida en que tus aspiraciones y tus ingresos te permiten dar el paso hacia un auto propio. Tu estilo de vida es urbano, te gusta ir y venir con libertad, detestas el tráfico en la ciudad, no quieres perder tiempo buscando estacionamiento grande, pero quieres un modelo en el que quepa todo. Un compacto es tu mejor opción.

Su mantenimiento es más económico, o mismo que sus impuestos, pero toma en cuenta estos consejos para decidirte por el modelo que tenga las características, el desempeño y el precio que más te conviene.

Calcula tus finanzas

1. Si vas a buscar financiamiento, determina el máximo de cuota que puedes pagar cada mes.

2. Decide también cuánto es lo máximo que puedes dar como pago inicial de tu compacto o si puede pagarlo al contado.

3. Si tienes un auto viejo, piensa en su valor de reventa para reducir el costo del nuevo.

4. Calcula el costo del seguro para los modelos que te interesan. Los vehículos más seguros tienden tienen las primas más bajas. Los compactos son más propensos a fuertes daños que los grandes en un accidente.

Elige un automóvil que te guste

1. Selecciona las características que ves como más importantes en seguridad, manejo, comodidad, apariencia, rendimiento de la gasolina y valor total.

2. Piensa para qué lo vas a usar. Un auto bueno ir a la oficina puede no ser el mejor para viajar. Algunos compactos tienen más espacio interno que otros, aunque por fuera se vean similares.

3. Busca opciones adicionales entre uno y otro modelo. Verás que muchas funciones que sólo venían en autos de lujo se han vuelto stantard en los compactos. Esto puede incluir asientos con calefacción, botón de encendido y cámara de retro sensores de navegación.

Busca opiniones de cada modelo de la categoría

1. Las opiniones de amigos y familiares sobre los compactos que hay en el mercado son importantes cuando vienen de la experiencia. Busca usuarios que ya conozcan factores como importanel desempeño del modelo, la comodidad de su interior y su consumo de gasolina. Mientras más ligada esté una opinión a la experiencia, más claro será si es un modelo que te conviene o no.

2. Busca opiniones y valoracionde profesionales. Lo más fácil es encontrar reseñas en revistas o sitios web especializados, como A TODO MOTOR.

3. También puedes buscar comentarios de otros dueños del modelo que te interesa en sitios web que cuentan con sistemas de clasificación. Esa información te dará una visión general de los pros y los contras de cada compacto, en palabras de personas que los usado.

Prueba varios modelos

1. Una vez tengas una lista de favoritos, date un tiempo para visitar a los concesionarios de cada modelo. Consulta cuáles te permiten hacer un breve recorrido, que te permitirá evaluar por ti mismo cómo funciona el auto.

2. Elige unos pocos modelos para probar. En esta lista entran los de precio dentro de tu presupuesto y aquellos que tienen las características que buscas.

3. Después de haberte sentado al volante de cada modelo que está en tu lista de tus favoritos, date todavía un par de días para pensar sobre cada prueba antes de regresar al concesionario de tu elección y empezar el proceso de compra del vehículo.

4. También debes pensar en la disponibilidad del modelo que has elegido. Conversa con tu concesionario para saber si el compacto con las características que has decidido estará en el mercado en las fechas en que quieres realizar tu compra, o a la inversa, programa tu compra según la disponibilidad.

5. Si has decidido hacer una compra en pagos, junta los papeles requeridos para el trámite. Si es un crédito pre-aprobado, lleva toda la documentación que necesitas. Con la entidad financiera verás el tema de cuotas.

6. En buena medida, hacer una buen elección final depende de cuanta información sobre automóviles compactos puedas conseguir, por lo que el periodo de informarte es crucial. Y el motor de una buena decisión es siempre preguntarte si estás haciendo una buena compra, una que te permita mantener el valor de tu auto lo más alto posible después de salir con él de la tienda.